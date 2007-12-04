Glória Maria é tatuada por índios

Glória Maria vai demorar a esquecer a experiência com os índios no Alto Xingu. Segundo informações do Jornal O Dia, a jornalista foi completamente tatuada das costas aos joelhos, pelas índias Kaiamurás, durante sua passagem pela tribo, para uma série jornalística do Fantástico.
Ainda de acordo com o jornal, o ritual obrigou a jornalista a ficar nua durante horas, até que a tinta de urucum e jenipapo secasse. Tatuagens como esta ficam no corpo por um mês. "Nadei com os índios na lagoa. Nunca vi tanto pingolim junto", brincou ela.
Na partida, Glória ganhou vários colares de suas novas amigas. Em retribuição, ela deixou sua mala com mais de 50 potes de cremes. "As índias amaram", finalizou.
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