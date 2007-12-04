Mel: o melhor remédio para tosse, garante pesquisa

Uma colher de mel antes de dormir supera qualquer remédio ou xarope na hora de acalmar a tosse nas crianças. O valor do tradicional remédio caseiro foi comprovado por uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. De acordo com o estudo, divulgado na noite de segunda-feira, o mel é bem mais eficaz do que os medicamentos comerciais.

A pesquisa, feita na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual da Pensilvânia, foi publicada na revista especializada Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. Um grupo de 105 crianças participaram do estudo. Na comparação entre diferentes tipos de tratamento, o mel foi o produto que apresentou melhor resultado contra tosses.

"Muitas famílias vão dizer que a vovó estava certa", afirmou o chefe do estudo, Ian Paul. Segundo ele, o mel "reveste" e acalma a garganta irritada, reduzindo a tosse como nem mesmo os xaropes são capazes de fazer. Recentemente, autoridades de saúde dos EUA alertaram contra o uso excessivo de xaropes contra a tosse para crianças.