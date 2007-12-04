Mel: o melhor remédio para tosse, garante pesquisa

Uma colher de mel antes de dormir supera qualquer remédio ou xarope na hora de acalmar a tosse nas crianças. O valor do tradicional remédio caseiro foi comprovado por uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. De acordo com o estudo, divulgado na noite de segunda-feira, o mel é bem mais eficaz do que os medicamentos comerciais.
A pesquisa, feita na Faculdade de Medicina da Universidade Estadual da Pensilvânia, foi publicada na revista especializada Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. Um grupo de 105 crianças participaram do estudo. Na comparação entre diferentes tipos de tratamento, o mel foi o produto que apresentou melhor resultado contra tosses.
"Muitas famílias vão dizer que a vovó estava certa", afirmou o chefe do estudo, Ian Paul. Segundo ele, o mel "reveste" e acalma a garganta irritada, reduzindo a tosse como nem mesmo os xaropes são capazes de fazer. Recentemente, autoridades de saúde dos EUA alertaram contra o uso excessivo de xaropes contra a tosse para crianças.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS