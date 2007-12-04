Prêmio Craque do Brasileirão reúne personalidades

Marcos Palmeira e Tony Ramos foram os mestres de cerimônia da entrega do prêmio Craque do Brasileirão, que lotou as dependências do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (03). Em meio a esportistas, artistas também se destacaram.
As apresentações de Zeca Pagodinho, do grupo Fundo de Quintal, de Roberta Sá e Pedro Luís animaram ainda mais o evento.
Toni Belotto levou os filhos, Antônio e João. Marcos Palmeira, após a solenidade - que contou com discurso de Ricardo Teixeira, presidente da CBF - vestiu a camisa da Copa de 2014 e bateu altos papos com o técnico Dunga. Thiago Gagliasso, Martinho da Vila, Antônio Pitanga, Luiz Miranda, Jorge de Sá, Emílio Santiago, Lucinha Lins e Cláudio Tovar, também participaram da festa.
O grande premiado da noite foi o time do São Paulo, que faturou em seis categorias, com destaque para o goleiro Rogério Ceni, eleito melhor em sua categoria e craque da torcida.
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