Rodrigo Faro e Ellen Jabour em Poeiras em Alto Mar com Renato Aragão

Os atores Rodrigo Faro e Ellen Jabour, de acordo com o site Estadao.com.br integram o elenco de uma microssérie, Poeiras em Alto Mar, que a Globo deve estrear em fevereiro de 2008.
Conforme o site, o especial ocupará a faixa vespertina e entrará entre a Sessão da Tarde e Malhação.
A história conta com a direção de Marcos Figueiredo e narra as aventuras de Didi e Peteco (Rodrigo Faro) que embarcam em um navio por acaso e acabam se integrando aos grupos de shows do transatlântico.
Em certa altura da história o navio naufraga e os tripulantes conseguem chegar a uma ilha deserta. Surge então Suzi (Ellen Jabour), que aparecerá na história através das lembranças de seu namorado, Didi. Uma brincadeira, claro, com Rodrigo Santoro, que atuou no seriado Lost.
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