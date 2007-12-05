Casal de São Paulo é escolhido para disputar última etapa de seleção do -BBB8

A promotora de eventos Cíntia Lisboa, paulistana de 26 anos, e Marcello Luis, 25, natural de Tatuí, interior de São Paulo, foram os escolhidos pelo público no programa "Mais Você" para disputar a última etapa do processo de seleção do "BBB8".

O casal de São Paulo recebeu 68% dos votos (via internet, mensagem de texto de celular e telefone) e bateu a dupla nordestina composta pela advogada Isabela Marinho, 23, de João Pessoa (PB), e pelo gerente de processamento de dados Deyvid Guelfegali, 26, de Arapiraca (AL), que recebeu apenas 32% dos votos.

Com a vitória, Cíntia e Marcello garantiram vagas na "Cadeira Elétrica" do "Big Brother Brasil 8"-- etapa final de seleção para o reality show que inclui entrevista com o Big Boss.

A Globo informa que a seleção do "Mais Você" é apenas um "atalho". Eles concorrerão a uma vaga na casa com outros 150 selecionados pela produção do "Big Brother Brasil" entre os 45 mil vídeos inscritos para a oitava edição do programa.

Comandada por Pedro Bial, a atração, com 14 participantes, estréia na Globo no dia 8 de janeiro.