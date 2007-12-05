Danielle Winits e Carolina Dieckmann vão às compras no Rio

Já no último mês de gravidez, Danielle Winits aproveitou à tarde da última terça-feira (4), para poder ir às compras. Acompanhada da amiga de profissão, Carolina Dieckmann, Winits estava usando um vestido vermelho e chamou atenção por conta de seu barrigão.
O maridão de Winits, Cássio Reis levou a atriz na loja Via Flores, localizada em Ipanema, Rio de Janeiro e ficou esperando sua mulher no carro.
Winits e Carolina compraram jóias e saíram de lá felizes da vida.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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