Danielle Winits e Carolina Dieckmann vão às compras no Rio

Já no último mês de gravidez, Danielle Winits aproveitou à tarde da última terça-feira (4), para poder ir às compras. Acompanhada da amiga de profissão, Carolina Dieckmann, Winits estava usando um vestido vermelho e chamou atenção por conta de seu barrigão.

O maridão de Winits, Cássio Reis levou a atriz na loja Via Flores, localizada em Ipanema, Rio de Janeiro e ficou esperando sua mulher no carro.

Winits e Carolina compraram jóias e saíram de lá felizes da vida.