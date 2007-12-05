Dengue em Corumbá

A Secretaria Executiva de Saúde Pública de Corumbá informou nesta

terça-feira (4) que foi identificado mais um caso de dengue na cidade. É o 48º confirmado este ano por análise laboratorial.

Segundo a coordenadora de endemias da pasta, Viviane Ametlla, trata-se de uma menina de quatro meses, residente no bairro Centro América. "Inicialmente, havia a suspeita de caso de rubéola ou sarampo. Preventivamente, foi feito o exame para diagnóstico da dengue, o que nos foi confirmado hoje", explica.

A criança foi medicada e está em casa com a família. "Foi feito todo o

atendimento e estamos acompanhando o quadro, para que a menina se recupere o quanto antes", afirma Viviane.

A coordenadora reitera que as ações de combate ao mosquito aedes aegypti, transmissor da doença, já em andamento pela cidade, serão intensificadas. Mas, para o sucesso das medidas, Viviane lembra que é fundamental a participação da comunidade. "É importantíssimo o engajamento da população nesta campanha de combate à dengue e a compreensão para que deixem os agentes de saúde visitarem as residências", diz.

Além dos 48 casos de dengue, foram registrados este ano em Corumbá 145 por vínculo epidemiológico - em que pessoas de uma mesma família apresentaram os mesmos sintomas.

Preocupação

Os índices de infestação do aedes aegypti em Corumbá preocupam. O

levantamento realizado em outubro apontou 4,27% de infestação, bem acima do aceitável pela Organização Mundial de Saúde, que é de até 1%.

Também em outubro foi realizado o Liraa (Levantamento de Índice Rápido do Aedes Aegypti), que apontou um índice de 3,7% na área central da cidade.

"A preocupação é maior com a proximidade do verão [que começa oficialmente no dia 15], com temperaturas ainda mais altas e chuvas, que criam o ambiente propício para a proliferação do mosquito", alerta Viviane.

Ações

Segundo a coordenadora, estão sendo organizados arrastões setorizados, por bairros, para o combate à dengue. "Vamos atuar de forma diferenciada em cada bairro, levando em conta os pontos fracos de cada região", explica. O trabalho envolverá as lideranças de bairro.

Já as imobiliárias da cidade, responsáveis por grande parte dos imóveis

fechados, estão sendo notificadas pela Prefeitura. Durante vistoria feita pelos agentes de saúde verificou-se que não tem sido feita a manutenção na maioria dos imóveis.