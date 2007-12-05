Espanhóis criam software para detectar Down no início da gestação

Uma equipe de ginecologistas espanhóis desenvolveu um novo software, credenciado pela União Européia, que permite detectar no pré-natal as síndromes de Down, Edwards e Pata. O índice de confiabilidade é de 90% aos três meses de gravidez.

O software, chamado de SsdwLab-5, permite a detecção de tais síndromes utilizando e combinando matematicamente diversas variáveis bioquímicas, populacionais, demográficas, ginecológicas e ecográficas para obter uma estimativa quantitativa do risco de sofrer um transtorno genético.

"É um método não invasivo e sem risco, ao contrário dos exames diagnósticos alternativos, que apresentam até risco de aborto", declararam em comunicado os doutores responsáveis pelo programa de computador.

O software, com o qual os ginecologistas espanhóis começaram a trabalhar em 1995, já atraiu interesse de uma multinacional suíça, que adquiriu os direitos do programa para distribuí-lo internacionalmente.