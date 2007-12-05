Feitiço do tempo

O tempo não pára. Mas se sua pele for tratada da maneira certa ao longo dos anos vai parecer que para você o relógio anda muito mais devagar. "Cada tipo de pele, em cada faixa etária, inspira um cuidado específico", afirma o dermatologista Adilson Costa, de São Paulo. Para conservar o frescor da beleza aos 20, 30, 40 ou 50 anos, mantenha em dia o arsenal de produtos antiidade, dê atenção à proteção solar - sua mais poderosa aliada na prevenção do envelhecimento - e fique linda para sempre.