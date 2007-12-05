Garota de 15 anos vence concurso e vai assinar contrato de R$ 150 mil

A goiana Brenda Queiroz, 15 anos, natural da cidade de Uruaçu venceu, nesta segunda-feira, a 15ª edição do concurso Supermodel Brazil, realizado pela Ford Models, no Hotel Unique, em São Paulo. Como prêmio, ela assinará com a Ford Models um contrato de trabalho pelo período de quatro anos, no valor de R$ 150 mil.

Com a vitória, Brenda também ganhou o direito de representar o País no Supermodel of the World, em Nova York. Se vencer, como foi o caso da botucatense Camila Finn em 2004, a goiana receberá como prêmio um contrato com a Ford Models Americana no valor de US$ 250 mil.

Para a final, concorreram 15 participantes femininas e 5 masculinos. Todos os finalistas ganharam de presente da Ford um book e também 100 composits.

O vencedor entre os meninos foi o paulistano Max Motta, 17 anos.