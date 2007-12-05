Wanessa Camargo comemora 25 anos em grande estilo

A cantora Wanessa Camargo vai completar 25 anos em grande estilo. De acordo com uma fonte de OFuxico, que não quis se revelar, a filha de Zezé de Camargo, que faz aniversário no próximo dia 28, vai adiantar a festa de comemoração para a próxima quarta-feira (12), pois com a chegada de final do ano, muitas pessoas viajam e Wanessa não abre mão de reunir seus amigos.

Ainda de acordo com a fonte, Wanessa fará um grande baile de máscaras, na casa noturna Royal Club, em São Paulo, que tem como um de seus sócios Marcus Buaiz, marido da cantora.

Wanessa está definindo os últimos detalhes da festança pessoalmente, inclusive deve definor por estes dias quem será o DJ responsável pelo som.