Até o chão com Ivete Sangalo

Os ensaios da banda Eva, em Salvador, que ocorrem todas às quartas-feiras, estão sempre lotados. No último dia 5, os rapazes receberam no palco Ivete Sangalo.

Usando um vestido preto, que deixava suas pernas à mostra, a cantora fez bonito e fez todo mundo dançar com seus hits.

A empolgação foi tanta que Veveta, como é chamada pelos íntimos, trocou selinho com o vocalista do grupo Eva, Saulo Fernandes e, em seguida, os dois dançaram até o chão!

A platéia, claro, adorou!

Na platéia ainda estavam: Marcelo Faria e Cristiano Rangel.