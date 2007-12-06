Até o chão com Ivete Sangalo

Os ensaios da banda Eva, em Salvador, que ocorrem todas às quartas-feiras, estão sempre lotados. No último dia 5, os rapazes receberam no palco Ivete Sangalo.
Usando um vestido preto, que deixava suas pernas à mostra, a cantora fez bonito e fez todo mundo dançar com seus hits.
A empolgação foi tanta que Veveta, como é chamada pelos íntimos, trocou selinho com o vocalista do grupo Eva, Saulo Fernandes e, em seguida, os dois dançaram até o chão!
A platéia, claro, adorou!
Na platéia ainda estavam: Marcelo Faria e Cristiano Rangel.
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