Atores galãs causam ciumeira na Globo

O crescimento dos personagens de Rodrigo Phavanello, que começou timidamente como o DJ Adriano, de Malvino Salvador, que faz Régis, e de Marcelo Barros, o Azucrim, deixou parte do elenco de "Sete Pecados" revoltado. Eles acham que Walcyr Carrasco está privilegiando e dando espaço a atores que são seus amigos. Isso foi dito em uma conversa no Projac, no Rio.

