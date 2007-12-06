Camila Pitanga descobre sexo do bebê que está esperando

A atriz Camila Pitanga descobriu nesta quarta-feira (5) que está grávida de uma menina. De acordo com a jornalista Sabrina Grimberg, do jornal "O Dia", ela e Cláudio Amaral Peixoto decidiram fazer uma homenagem ao pai de Camila, Antônio Pitanga, e chamarão a filha de Antônia.

Esta é a primeira gravidez da atriz. Seu marido já é pai de Maria Luísa, de dez anos, fruto de seu casamento com a cantora Mariana de Moraes.

Durante a participação no especial de fim de ano de Roberto Carlos, no último fim de semana, Camila, que fez um dueto com o cantor, afirmou que no momento só pensa no bebê e contou que canta "Como é grande o meu amor por você" enquanto acaricia a barriga.