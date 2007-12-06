Enxaqueca pode estar associada à depressão e ansiedade

A enxaqueca é uma doença muitas vezes incapacitante. A pessoa que tem esse problema apresenta fortes dores de cabeças, que podem vir associadas a náuseas, dificuldade em suportar a luz ou o ruído, entre outras manifestações. Muitas vezes, medicamentos comumente utilizados para a dor, não são capazes de aliviar os sintomas, necessitando-se utilizar remédios mais potentes, à base de outros componentes, como por exemplo, a cafeína.

Mas em se tratando de outras doenças, poderia estar a enxaqueca associada a distúrbios como a depressão e a ansiedade? Pesquisadores do Hospital Universitário de Salamanca, na Espanha, realizaram um estudo sobre o assunto, publicado em outubro deste ano.

Ao avaliarem pacientes com enxaqueca, os investigadores observaram que grande parte desses indivíduos também sofria de depressão e de distúrbios do sono. Os pacientes que relatavam ter aura - um tipo de sintoma que ocorre antes que a dor da enxaqueca se manifeste - o estresse e a ansiedade estavam mais presentes. Além disso, quando apareciam estes sinais, a crise de enxaqueca era pior.

Pacientes com enxaqueca devem ser investigados para outros distúrbios, como a depressão, o estresse, a insônia e a ansiedade, para que realizem um tratamento mais amplo e adequado, para diminuir a freqüência e/ou a intensidade de sua ocorrência.