Gracyanne Barbosa quer casa com banheira e piscina

O cantor Belo e sua noiva, a dançarina Gracyanne Barbosa, já começaram a procurar uma casa na Barra para morar depois do casamento, marcado para o dia 22 de abril do ano que vem.
De acordo com a jornalista Valéria Souza, do jornal "O Dia", Gracyanne tem suas exigências. Ela não abre mão de ter uma piscina e uma banheira de hidromassagem "com capacidade para duas pessoas".
"Com a agenda lotada não estou tendo tempo de ir à praia e não curto bronzeamento artificial", disse a dançarina.
Gracyanne desfila no Carnaval de 2008 à frente da bateria da escola carioca Mangueira. Para se preparar para o desfile, ela está tendo aulas de samba e fazendo musculação e aeróbica.
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