Ingredientes light podem ser uma bomba para seu prato

Alimentos light são boas opções quando se quer exagerar um pouquinho à mesa, certo? Errado. Esse é um dos grandes mitos que rondam a questão de ingredientes que levam esta nomenclatura.

"Vale lembrar que nem todos os produtos light possuem redução calórica e que algumas vezes essa redução é muito pequena. Assim, antes de optar pelo uso destes alimentos avalie se vale a pena consumi-los ou comer uma quantidade pequena do alimento convencional", alerta a nutricionista Fernanda Pisciolaro da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (Abeso).

A maioria das pessoas comete esse tipo de engano, porque não sabem distinguir o light e o diet de um alimento comum. Saiba de uma vez por todas as diferenças para não cair nesta armadilha:



"Os produtos light são aqueles que possuem redução de algum produto ou nutriente. Pode ser redução de calorias, de gordura, de açúcar, de sal e tantos outros ingredientes. Para ser considerado light o produto deve ter diminuição de, no mínimo, 25% em relação ao produto original", explica Fernanda Pisciolaro da Abeso.

Portanto, o light não é essencial a quem deseja emagrecer. "Ao consumir ingredientes light, a pessoa pode deixar de engordar, mas não necessariamente emagrecer", diz a nutricionista Fabiana Schimdt da Clínica Ágape. Esse tipo de alimento só colabora efetivamente em uma perda de peso, caso a redução seja de calorias. Mas se a diminuição for de sal, por exemplo, ele será mais indicado a um hipertenso e não a quem precisa perder uns quilinhos extras.

Os produtos diet, por sua vez, são totalmente voltados aos diabéticos, pois eles apresentam a redução de açúcar. "O diet não acarreta em uma saúde melhor, pois a falta de açúcar é compensada com o acréscimo de gordura para tornar o alimento mais agradável ao paladar", informa Fabiana.