Mulher dá à luz aos 64 anos na Alemanha

O anúncio do nascimento de um bebê de uma mulher de 64 anos está causando grande polêmica na Alemanha. A mulher, que é a mais velha a ser mãe no país, engravidou após se submeter a uma inseminação artificial no exterior, já que o tratamento é proibido por lei na Alemanha.

Ela utilizou o esperma do marido e o óvulo de outra mulher. A alemã teve sua identidade mantida em sigilo e, de acordo com os médicos, a criança passa bem e a gravidez foi normal.

A gravidez da sexagenária acendeu as discussões na Alemanha sobre o direito de as mulheres engravidarem em idade tão avançada.

Para o presidente da Associação Alemã de Medicina Reprodutiva, Ulrich Hilland, a gravidez é um "abuso do progresso da medicina".

"Eu não acho que os pais poderão cumprir com seu dever de cuidar da criança até que ela amadureça", disse o médico.

A polêmica também chegou à imprensa. Um artigo publicado pelo jornal Süddeutsche Zeitung na quarta-feira questionou o fato de pais tão velhos poderem criar os filhos de maneira adequada.

O jornal Die Welt também defendeu, em um artigo, que "crianças tenham o direito de ter pais que possam criá-los e protegê-los."

A mulher, de origem turca, mora na cidade alemã de Aschaffenburg, no sul do país. Há anos ela e o marido tentavam ter filhos, sem sucesso.