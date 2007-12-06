O governo federal lançou nesta quarta-feira (5/12), o Programa Mais Saúde, o "PAC da Saúde". Segundo o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que apresentou o Mais Saúde, estão previstos investimentos de R$ 88,6 bilhões (R$ 64,6 bilhões do Plano Plurianual e R$ 24 bi da CPMF/Emenda 29), ao longo dos próximos quatro anos. As metas incluem várias ações na área da saúde e uma das principais novidades é que a prevenção contra as doenças começará nas escolas.

A cerimônia do lançamento do programa contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 20 governadores, ministros, parlamentares e convidados, inclusive de representantes de movimentos de defesa da saúde pública e do ex-ministro da área Adib Jatene.

O Mais Saúde prevê um total de 26 milhões de crianças serão acompanhadas por equipes da Saúde da Família e terão, no mínimo, duas consultas por ano. Também pela primeira vez será criada uma política específica para a saúde dos homens, com ampliação de exames e consultas médicas e campanhas de estímulo à prevenção contra o câncer de próstata. As equipes de Saúde da Família passarão a cobrir 130 milhões de brasileiros, contra os 90 milhões de hoje.

Com o objetivo de desafogar e integrar o sistema de saúde, evitando as filas, serão criadas 132 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que funcionarão 24h todos os dias da semana. O paciente será avaliado e, se necessário, encaminhado aos hospitais (segundo estudos recentes, sete em cada dez pacientes que chegam aos hospitais poderiam ter sido atendidos ambulatorialmente). As UPAs serão integradas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deve ser universalizado para todo o país nos próximos quatro anos, com a aquisição de mais de 4.000 ambulâncias.

Para direcionar os pacientes atendidos pelo SUS serão criados 302 Complexos Reguladores (um em cada estado e em municípios com mais de 100 mil habitantes), para o agendamento de consultas, internações e exames especializados. Esses centros verificarão os melhores locais onde o paciente possa ser atendido com mais agilidade. Por meio dos complexos reguladores, o gestor de saúde poderá também identificar onde há gargalos no atendimento.

O presidente Lula reconheceu a grandiosidade do trabalho que o governo terá pela frente, mas disse estar confiante que o governo terá os recursos e as condições necessárias de implantar o Mais Saúde, para o benefício de todos os cidadãos brasileiros.