Saiba o que vai acontecer nas novelas desta quinta

A programação está sujeita a alteração devido à edição dos capítulos e é de responsabilidade das emissoras
Malhação (Globo, 17h)
Andréas se oferece para ajudar Gustavo a descobrir quem se fantasiou como ele. Débora e Andréas fazem um acordo para não contar nada sobre o disfarce para Gustavo. Montanhas diz a Adriano que está escrevendo um livro e que gostaria de acompanhar seu dia-a-dia. Angelina conta a Gustavo que ele é seu primeiro namorado. Pedro beija Débora. Chiara diz a Raiden que Zeck não sabe nada sobre Calisto. Débora dá um tapa em Pedro. Yasmin alerta Débora que Chiara está quase descobrindo sobre Calisto. Eneida avisa aos alunos que precisa da autorização dos pais para levá-los a um musical. Peralta derruba o sanduíche de Pedro. Montanhas ensina Professora Forte a se maquiar. Chiara se assusta com um recado de Zeck em um site de relacionamentos. Débora e Yasmin comemoram. Orfeu flagra Pedro e Peralta discutindo e os obriga a fazer uma disputa musical. Chiara segue os conselhos de Zeck e humilha Angelina na frente de todos.
Desejo Proibido (Globo, 18h)
Laura diz que vai a São Paulo procurar a mãe e contar a grande novidade sobre ela e Miguel. Trajano manda Brasil vigiar suas filhas. Inácio diz que Viriato mudou de idéia só porque o manifesto chegou às mãos do interventor. Miguel diz ao prefeito que ainda não concluiu seu estudo geológico. Laura avisa ao pai que vai procurar Ana em São Paulo e Henrique se oferece para ir com ela. Trajano procura pelas filhas e, quando não as encontra, sente uma dor no peito. Miguel diz a Noronha e Gaspar que é possível que a ponte possa ser construída em outro lugar. Pedrão conserta uma carroça e Alcebíades só observa. Purezinha sugere a Trajano que sua irmã, Madalena, seja sua governanta e o delegado aceita. Purezinha escreve para Madalena. Em outra cidade, Madalena olha a foto de um jovem e suspira. Cândida diz a Henrique que cuidará da organização do casamento, enquanto ele viaja com Laura. Madalena diz a Romilda que não quer voltar para Passaperto por causa de seu passado. Romilda a incentiva a aceitar a oferta da irmã e ela decide partir. Trajano encontra as filhas na casa de Magnólia e as repreende. Ciro veste a camisa feita por Guará. Florinda o vê e fica certa de que ele vai pedi-la em casamento. Laura diz a Iraci que vai romper o noivado com Henrique quando voltar de São Paulo. Miguel diz a Inácio que vai a São Paulo entregar seu primeiro relatório, que não confirma o milagre. Ele avisa também que vai deixar a batina para se casar com Laura.
Sete Pecados (Globo, 19h)
Miriam se desespera, mas decide colocar um vestido branco qualquer e se casar assim mesmo. Agripina se apresenta para Schmidt e o convida para acompanhá-la na recepção. Schmidt dá a entender que tem muito dinheiro. Miriam revela a Elvira e Clarice que entrou com outro vestido, pois alguém destruiu seu buquê e seu vestido de noiva. Xongas pede perdão a Estela e dispensa Márcia, que promete se vingar. Juju passa mal e Romeu a leva para casa. Ariel repreende Simone por ter destruído o vestido de Miriam. Simone beija Ariel. Beatriz discute com Clarice. Azucrim avisa Eudóxia e Renato que Marcelo deve entrar em contato com ele em breve. Antero tenta conversar com Lineu sobre seu disfarce. Amadeu ouve Custódia conversando com Beatriz e decide interrogá-la. Simone humilha Miriam no meio da festa. Miriam dá o primeiro pedaço de bolo para Simone e explica que é para ela encontrar a felicidade. Simone joga o bolo no chão e vai embora. Ariel destrata Eliete. Miriam e Vicente se surpreendem com a parede da escola pichada. Márcia acusa Xongas pelo ato de vandalismo. Teobaldo diz a Vitor que tem certeza de que Otília foi seqüestrada. Vitor pede a ajuda de Romeu. Elias acusa Adalgisa de tê-lo deixado sozinho quando Dilma ainda era pequena. Adalgisa lhe implora uma chance para falar com a filha. Eliete questiona Ariel sobre seu amor por ela. Amadeu quer saber de Beatriz até onde ela iria para recuperar o dinheiro que perdeu.
Duas Caras (Globo, 21h)
Branca e Célia trocam insultos. A multidão acompanha, torcendo por um desentendimento. Branca debocha de Célia por estar estudando. Célia promete que irá passar em primeiro lugar no vestibular. Benoliel chora e garante que vai mudar a sua vida. Setembrina fica curiosa para saber quem é Adalberto. Maria Paula ajuda Bárbara no supermercado. Gabriel acha que Duda não deve mostrar o vídeo para Júlia. Eva pondera que na guerra vale tudo. Gabriel manda que a esposa fique fora dessa confusão. Macieira passeia pelo centro. Zé dorme em cima do túmulo de Afonso Henriques de Lima Barreto. A condessa liga para Juvenal e revela que é o seu amor do passado, a Morena. Ela conta que ficou viúva de um conde italiano riquíssimo, que passou muitos apertos antes do casamento e que decidiu usar seu dinheiro para ajudar outras mulheres. Maria Paula decide ligar para cinco homens com nome Adalberto Rangel que encontra no catálogo. Barretinho sonha com Sabrina. Júlia conhece Fernanda em uma loja. Fernanda conta que sua mãe trabalha com Ferraço, quando Júlia comenta que é filha de Barreto. Ronildo faz charme para Bárbara, que o ignora. Sílvia diz que não quer ficar noiva sem a aprovação de Branca. Branca garante que aprova e torce para que Sílvia seja feliz. Ferraço diz a Gabriel que fará um grande negócio e se reúne com chineses. Guigui pergunta se a Condessa quer voltar com Juvenal e ele brinca que ela está com ciúmes. Jojô avisa Juvenal que Alzira volta naquela noite. Juvenal manda Jojô fechar a uisqueria, pois o show será só para ele.
Amor e Intrigas (Record, 20h30)
Rafaela avista Felipe e os dois conversam, perto de Valquíria. Ela apresenta Felipe para Valquíria, no momento em que um garçom se aproxima e derruba sem querer uma bebida na blusa dela. Valquíria fica irritada e vai ao banheiro. Alice está em uma das cabines trocando de roupa e prepara-se para sair, no instante em que Valquíria entra na cabine ao lado. Elas não se vêem e Alice sai do banheiro. Um guardador de carros entra no restaurante, avisa que Rafaela parou em um local proibido e ela sai, apressada. Felipe e Alice deixam o restaurante. Mário diz para Silvia que o casamento deles acabou de verdade e ela começa a chorar. Ela diz que o ama muito, mas Mário se irrita e a manda embora. Valquíria volta para mesa e conversa com Rafaela sobre Felipe. Silvia passeia por Ipanema e faz várias compras. Felipe e Alice combinam de ir para Mauá. Dorotéia faz uma reunião para amigos em sua casa. Ela e Alexandra conversam sobre o plano contra Alice. Daniel fica espantado ao ver Bruno chegar. Neide e Paulo jantam em clima romântico e se beijam. Dorotéia e Bruno conversam e Daniel os observa de longe. Daniel se aproxima de Bruno, fala grosserias para ele e os dois discutem. Dorotéia vê a discussão e fica irritada com Daniel, que é acalmado por Camilo. Bruno fica sem graça e decide ir embora. Pedro vê Alice e Felipe chegarem na pensão e fica triste. Janaína fica toda animada por causa de Paulo.
Caminhos do Coração (Record, 22h)
Teófilo, Ágata e Aquiles ficam apavorados e escutam um barulho muito alto se aproximar cada vez mais. Ágata tenta ver alguma coisa, mas não consegue. Taveira e Dino mostram a foto de Gúdi para um homem e lhe entregam a droga para o flagrante. Tati diz que não irá para o colégio enquanto Marcelo não voltar para casa e fica nervosa. Ela começa a levitar, para surpresa de Beto e Dalva. Marcelo e Maria se disfarçam para ir ao aeroporto. Mauro e Cassandra discutem. Regina conta para Irma que conseguiu o telefone de Teófilo e ela diz que irá para ilha atrás de Cléo. Teófilo, Ágata e Aquiles correm e ouvem mais um barulho muito forte. Guiga diz para Érica que vai à Progênese conversar com Júlia. Leonor acorda e se desespera ao ver que está algemada na cama. Júlia chega e avisa que irá mandá-la para ilha, deixando Leonor muito assustada. Gúdi dá aula de mágica para crianças e deixa sua mochila em um canto. Quando ele se distrai, o homem contratado por Taveira e Dino coloca maconha dentro de sua mochila e sai. Lúcia tenta beijar Danilo e ele fica incomodado. Rodrigo diz para Célia que terminou com Amália, mas ela o ignora e fala que não quer mais saber dele. Ramon vai conferir se Vavá está bem preso e quando chega perto, o menino se solta e morde o bandido. Ernesto vai à casa de Altina e ela conta como levaram Vavá. Felipe liga para Paola e avisa que ela e Lúcia foram aprovadas para um desfile no circo. Marcelo e Maria chegam disfarçados no aeroporto de Cumbica. O gerente que os atendeu no banco vê os dois e liga para Taveira. O delegado diz que irá imediatamente para o aeroporto e avisa que dessa vez Marcelo e Maria não irão escapar.
Amigas e Rivais (SBT, 20h45)
Roberto vai até a cozinha e demite Nicole. Laura não aceita e briga com o namorado. Beto lê um livro quando Helena entra na sala e diz que vai sair para esquecer do que aconteceu. Rosana provoca Beto para seduzi-lo, mas ele resiste. Mara vai a casa da comadre Amanda e diz que não acredita mais em Manoel. Helena e Andreia vão para a Boate. Lá encontram Germano que briga com Andréia. Helena desmaia no meio da pista e tem uma convulsão. Desesperados, os amigos a leva para o hospital. Ulisses e Olívia levam as malas para a casa de dona Nidia. Nicole conta para a mãe o motivo real de sua demissão. Na academia, Raí desabafa com o amigo Stalonne que ama Nicole. Germano liga para Roberto Delaor e conta que Helena está internada devido a uma overdose.
Dance Dance Dance (Band, 20h15)
Sofia não foge com Rafael e pede para ele ir embora. Amanda demite Suzy. Leonor entrega normas de etiqueta para Sheila. Diego conta para Lígia que Lúcio passou suas ações para Rafael. Rafael vai para a casa de Lúcio que diz que ele deve voltar para Amanda. Paulo vai até o loft de Christian pedir ajuda e conta o que houve; todos estranham a ausência dele na FVM. Dr. Wagner pede ajuda de Antonio no caso de Eva; ela resolve seguir em frente contra Estéfano. Émerson fica encantado com aulas da Fundação. Bruno diz que está apaixonado por Marta. Rafael aparece bêbado no Glam, Rebeca o expulsa e Tomás o leva até sua casa. Sofia fica arrasada e Christian a leva para dançar. Vilma se depara com Rafael e Tomás e pede para que Tomás deixe-a conduzi-lo até seu quarto. Tomás vai embora e Vilma leva Rafael para sua casa. Ela se aproveita dos delírios e o leva pra cama.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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