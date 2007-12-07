Celular pode causar câncer nas glândulas salivares

As emissões de radiofreqüências e microondas dos telefones celulares aumentam o risco de câncer nas glândulas salivares, afirma um estudo realizado por pesquisadores israelenses.
Os riscos de desenvolver um tumor maligno em tais glândulas são quase 50% maiores quando há uso freqüente de telefones celulares (22 horas por mês), segundo este estudo publicado no American Journal of Epidemiology em dezembro.
O risco é ainda mais elevado se os usuários sempre usarem o mesmo ouvido, se não possuírem um fone ou se estiverem em áreas rurais.
"Os resultados sugerem que existe uma relação de causa e efeito entre os telefones celulares e o desenvolvimento de tumores em glândulas parótidas", concluem os pesquisadores.
Em um grupo de 460 doentes estudados, 58 desenvolveram tumores cancerígenos e 402 tumores benignos de glândulas parótidas.
A pesquisa dirigida pelo médico Sigal Sadetzki do centro médico Tel Hashomer de Tel Aviv foi financiada pela Associação internacional contra o câncer em um projeto da Organização Mundial da Saúde (OMS).
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