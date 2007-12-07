Centro-Oeste terá nove Unidades de Pronto Atendimento até 2011

A implementação do "Mais Saúde" trará para a Região Centro-Oeste a construção de nove Unidades de Pronto Atendimento e Apoio Diagnóstico (UPAs) até 2011. Em todo o país, o Ministério da Saúde vai construir 132 UPAs ao custo unitário de R$ 2 milhões. As UPAs têm como finalidade atender urgências ambulatoriais e estabilizar pacientes até a chegada do Samu/192, além de realizar exames laboratoriais e de raio-x na própria unidade ou em laboratórios de apoio diagnóstico.

Cada UPA tem capacidade de atender uma população de 100 mil habitantes e atuará em um Território Integrado de Atenção à Saúde (Teias). Cada Teia tem como finalidade integrar as ações de promoção, prevenção e assistência à saúde para regiões com 100 mil habitantes, reunindo a cobertura de equipes do Saúde da Família, de Saúde Bucal, Centros de Atenção Psicossocial e Núcleos de Apoio às Equipes do Saúde da Família, independente do número de municípios que sejam reunidos para compor a população de 100 mil habitantes.

A construção de UPAs é ação integrante do pilar estratégico do "Mais Saúde", chamado Ampliação do Acesso com Qualidade, que tem como objetivo ampliar o acesso com qualidade aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), como, por exemplo, reequipar 300 serviços de hemodiálise, com 2.600 novas máquinas, e habilitar 366 unidades de terapia renal substitutiva, 230 de neurocirurgia, 155 de cardiologia, 186 de traumato-ortopedia, 640 de oftalmologia e 13 de saúde auditiva, em todo o país.

O Mais Saúde é composto ainda de outros três pilares: Gestão, Trabalho e Controle Social; Promoção e Atenção à Saúde: A Família no Centro da Mudança; e Desenvolvimento e Inovação em Saúde. Esses pilares têm como proposta, respectivamente, qualificar os profissionais e gestores, formar recursos humanos para o Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo instrumentos para o controle social e fiscalização dos recursos; o envolvimento de ações de saúde para toda a família, desde a gestação até os idosos; e tratar a saúde como um importante setor de desenvolvimento nacional, na produção, renda e emprego.