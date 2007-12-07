Escolha o biquíni certo e valorize seu corpo

O clima está esquentando e é hora de exibir o corpo nos novos modelos de biquíni. Nesta temporada, o maiô surge como uma opção aos trajes de moda praia. Para arrasar no verão e valorizar ainda mais o corpo, confira qual modelo de biquíni combina mais com você.

Seios pequenos

Para as mulheres que têm seios pequenos, o modelo ideal de top é o estilo cortininha, com bojo ou no estilo frente única. Os modelos tomara-que-caia com plissados também ajudam a dar mais volume aos seios.

Quadris estreitos

As calcinhas de lacinhos são ideais, seja de amarrar dos dois lados ou de um só. Também valem aquelas com as laterais bem estreitas. As calcinhas mais cavadas no bumbum também favorecem.

Seios grandes

Quem tem seios volumosos deve apostar nos sutiãs mais estruturados, como aqueles que têm um suporte logo abaixo do bojo. Também vale aqueles em estilo faixa, mas com alças. Alguns seguem essa modelagem com um leve decote que garante mais o bronzeado.

O estilo frente-única também pode ser usado, contanto que o bojo seja maior, principalmente na altura, e que afine aos poucos para poder ser preso ao pescoço.

Quadris largos

Para as que têm o quadril muito largo, o ideal é usar as calcinhas tipo sungão ou mais fechadas no bumbum. Calcinhas de amarrar nas laterais também podem ser usadas, contanto que sejam menos cavadas. A calcinha de lateral mais larga é uma ótima escolha.

Dicas

Pernas compridas e tronco curto

Para disfarçar, aposte nas calcinhas de cintura baixa. Elas têm o poder de alongar o corpo.

Disfarçar a barriga

Quem está com aquela barriguinha saltando aos olhos,o ideal é usar calcinha de cintura um pouco mais alta.

Criar volume

Para as que querem criar uma ilusão de mais volume, seja nos seios ou no bumbum, a dica é usar cores claras ou estampas miúdas.

Diminuir o volume

Para tentar disfarçar o volume dos seios ou do bumbum aposte nas peças lisas e de cores escuras.