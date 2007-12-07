Fim de romance por causa da Playboy

Segundo informações do jornal Diário de S.Paulo, o jogador de futebol Richarlyson terminou o namoro com a estudante de Educação Física Letícia Carlos por causa da decisão da moça de posar nua para a revista Playboy. O rompimento foi confirmado pela assessoria de imprensa do São Paulo Futebol Clube.
Na semana passada, a revista masculina "Playboy" anunciou que Letícia Carlos seria capa da edição de janeiro. Em entrevista ao jornal, Letícia contou que "ele não queria a mãe dos seus filhos nua numa revista".
"Ele (Richarlyson) disse que não queria a mãe dos filhos dele nua, para todo mundo ver, numa revista", contou Letícia à publicação.
A estudante e o jogador se conheceram na faculdade de educação física. O namoro veio a público após o meio-campista do São Paulo negar boatos de homossexualidade. O casal havia até divulgado a intenção de formalizar a união e ter gêmeos.
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