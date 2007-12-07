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Gripe dobra risco imediato de ataque cardíaco

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 07/12/2007 às 11:15

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Uma gripe dobra o risco imediato de sofrer um ataque cardíaco ou de ter uma crise de apoplexia (perda brusca de funções cerebrais), segundo um estudo britânico publicado no "European Heart Journal".


As pessoas gripadas têm quatro vezes mais probabilidades de sofrer um ataque desse tipo nos três primeiros dias da doença, e o risco é o dobro em um prazo de até uma semana.


A gripe desaloja os depósitos de gordura nas artérias, que se movimentam livremente pelo sistema e podem entupir os vasos no cérebro ou no coração, onde bloqueiam o fluxo sangüíneo, segundo o estudo.


Cerca de 23 mil pessoas morrem a mais no inverno que no verão em todo o Reino Unido. Segundo um dos autores do relatório, Tom Meade, da London School of Hygiene and Tropical Medicine, grande parte das mortes tem a ver com a gripe e outras infecções do aparelho respiratório.


Segundo o porta-voz da Fundação Britânica do Coração, Mike Knapton, é recomendável que todas as pessoas com problemas cardíacos sejam vacinadas contra a gripe.

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