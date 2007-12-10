Beber café auxilia na prevenção do câncer de pele

O câncer de pele é uma denominação genérica para vários tipos de tumores que afetam este órgão. Os tumores possuem alguns fatores de risco em comum, destacando-se a exposição solar desprotegida e o trauma crônico a que o tecido cutâneo é submetido. Usualmente a identificação precoce do tipo de câncer é fator determinante da modalidade de tratamento empregada e da expectativa de cura e sobrevida livre de doença.

Investigadores norte americanos publicaram uma pesquisa na revista European Journal of Cancer Prevention, onde avaliaram a relação entre o consumo de café e o risco de surgimento do câncer de pele não melanoma. Foram incluídas na análise 93.676 mulheres, sendo selecionadas as de pele clara, uma vez que cerca de 97,8% dos tumores atingiram este grupo de participantes.

Os resultados divulgados demonstraram que o consumo diário de café relacionou-se a redução de 10,8% no risco de ocorrência do câncer de pele. Da mesma forma, a ingestão de pelo menos seis xícaras diárias de café culminou em diminuição de 36% na chance de surgimento dos tumores cutâneos não melanoma. Por sua vez, o café descafeinado não mostrou os mesmos benefícios observados com a bebida composta por cafeína.

Assim, os autores concluem que a ingestão diária de café protege as mulheres de pele clara contra o desenvolvimento de câncer de pele não melanoma.