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Chega às aldeias lote da Cartilha sobre Aleitamento Materno

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 10/12/2007 às 16:09

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Os guarani-kaiowá das aldeias de Caarapó, os terena de Aquidauana e os Kadwéu das aldeias de Bodoquena e Bonito já receberam a primeira edição da Cartilha sobre Aleitamento Materno, elaborada pela própria comunidade indígena, com auxílio de técnicos da Funasa (Fundação Nacional de Saúde) e da Secretaria de Estado de Saúde.


O Projeto é pioneiro no país e demorou mais de dois anos para ser concretizado. O objetivo é incentivar em todas as aldeias do estado o aleitamento materno até o segundo ano de vida do bebê e ajudar a reduzir os índices de mortalidade infantil. Serão distribuídas nas 72 aldeias de Mato Grosso do Sul até final de dezembro nove mil exemplares.


Dois dias antes de cada entrega a Funasa e os técnicos do Estado realizam oficinas de capacitação para as equipes multidisciplinares de saúde que vão ajudar a distribuir e divulgar as informações contidas nas cartilhas, comprometendo-se a orientar as mães sobre a importância do leite materno.


Nessas ações são discutidas situações sobre aleitamento materno no Brasil, ações de incentivo, benefícios da amamentação, importância da introdução de novos alimentos, malefícios da utilização de mamadeiras e chupetas, além da elaboração de estratégia para dispersão das Cartilhas em cada comunidade.


Para os caciques e representantes do Conselho Distrital Indígena que participaram dos eventos de lançamento nas aldeias Guarani-Kaiowá, Terena e Kadwéu, o material reproduz o orgulho de seu povo por ter participado da coleta de dados, ilustrações e elaboração dos textos hoje transformados em Cartilha.


Em Caarapó o Cacique Isnardi agradeceu o empenho da Funasa e do Estado na realização de inúmeras oficinas voltadas ao desenvolvimento da cartilha e todos os cuidados tomados para a preservação da cultura indígena. No lançamento em Aquidauana, na aldeia Bananal, os caciques e conselheiros locais ressaltaram a importância do material e todas as ações de saúde desenvolvidas pela Funasa na região.


Em Bodoquena o vice-presidente do Condisi, Hilário da Silva enfatizou a importância do tema aleitamento materno e introdução de novos alimentos, fazendo uma leitura na língua Kadwéu à comunidade do conteúdo da Cartilha.

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