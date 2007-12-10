Daniella Cicarelli circula com moreno misterioso

A VJ e modelo Daniella Cicarelli pode estar com um novo amor. No domingo (9), a famosa foi clicada pelos fotógrafos de plantão passeando no Leblon, Rio de Janeiro, ao lado de um moreno misterioso. Os dois almoçaram juntos e depois fizeram uma caminhada.

Ao perceber a presença dos paparazzi, Cicarelli evitou ficar pertinho do rapaz.

No último fim de semana, Cicarelli esteve na capital carioca para poder curtir ao show do The Police, que ocorreu no sábado (8), no Maracanã.