Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 22:41

Buscar

Últimas notícias
X

Maratona reúne artistas em prol da Apae

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 10/12/2007 às 11:44

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No último domingo (9), a Band promoveu uma maratona para ajudar a Apae a continuar melhorando a vida das pessoas com deficiência mental no nosso país. A 5ª edição do Band Vida - que também tem o apoio do Bandsports, Bandnews, Rádio Bandeirantes, Bandnews FM, Nativa, Band FM e Terraviva - começou às 14h, quando a emissora suspendeu a programação normal para receber muitos convidados no palco.


Gilberto Barros foi o primeiro apresentador a comandar a atração. Animando a platéia, ele conversou com alguns colegas da casa, como Daniel Bork.  


"Sempre é bom, profissionais como nós, trabalharmos em gestos de solidariedade. Isso mostra que a nossa profissão vale a pena", comentou Leão.


Depois de mais de uma hora à frente da atração, Gilberto Barros passou o bastão para Luciano do Valle e Renata Fan, que falou da importância do Band Vida.


"Quando o assunto é solidariedade, todo mundo está no mesmo patamar. Até o final do programa, muita gente vai doar ainda mais. É uma causa muito nobre."


A equipe esportiva ficou completa com a participação de Luize Altenhofen, Nivaldo Prieto, Téo José, os ginastas Diego Hipólito, Daniele Hipólito e Daiane dos Santos, o ex-jogador Neto, entre outros.


"Tenho vontade de trabalhar com crianças com necessidades especiais. Elas são tão inteligentes como nós, só que aprendem no tempo delas. Precisamos vencer o preconceito", contou Daiane.


Às 17h47, Raul Gil assumiu o comando do Band Vida.


"O brasileiro tem um coração de ouro. Essas crianças são alegres, mais alegres que a gente, eles sabem viver. Mas nós precisamos ajudar. É muito importante. Eu preciso que você me ajude. Vou até implorar, se for preciso. É tão fácil ajudar", afirmou o apresentador.


Patrícia Maldonado, Raul Gil, Márcia Goldschmidt, Otávio Mesquita, José Luiz Datena, Silvio Luiz, Joelmir Beting, Ricardo Boechat, Mariana Ferrão, Roberto Cabrini e todo o elenco da Band também se revezaram no comando do especial de 8 horas de duração. 


O ponto alto, sem dúvidas, foi a participação da Miss Brasil Natália Guimarães, madrinha do evento. 


A ação, que contou com a participação de artistas, jornalistas e atletas, se estendeu, ao vivo, até às 22h. 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Publicidade

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo