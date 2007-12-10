Maratona reúne artistas em prol da Apae

No último domingo (9), a Band promoveu uma maratona para ajudar a Apae a continuar melhorando a vida das pessoas com deficiência mental no nosso país. A 5ª edição do Band Vida - que também tem o apoio do Bandsports, Bandnews, Rádio Bandeirantes, Bandnews FM, Nativa, Band FM e Terraviva - começou às 14h, quando a emissora suspendeu a programação normal para receber muitos convidados no palco.
Gilberto Barros foi o primeiro apresentador a comandar a atração. Animando a platéia, ele conversou com alguns colegas da casa, como Daniel Bork.
"Sempre é bom, profissionais como nós, trabalharmos em gestos de solidariedade. Isso mostra que a nossa profissão vale a pena", comentou Leão.
Depois de mais de uma hora à frente da atração, Gilberto Barros passou o bastão para Luciano do Valle e Renata Fan, que falou da importância do Band Vida.
"Quando o assunto é solidariedade, todo mundo está no mesmo patamar. Até o final do programa, muita gente vai doar ainda mais. É uma causa muito nobre."
A equipe esportiva ficou completa com a participação de Luize Altenhofen, Nivaldo Prieto, Téo José, os ginastas Diego Hipólito, Daniele Hipólito e Daiane dos Santos, o ex-jogador Neto, entre outros.
"Tenho vontade de trabalhar com crianças com necessidades especiais. Elas são tão inteligentes como nós, só que aprendem no tempo delas. Precisamos vencer o preconceito", contou Daiane.
Às 17h47, Raul Gil assumiu o comando do Band Vida.
"O brasileiro tem um coração de ouro. Essas crianças são alegres, mais alegres que a gente, eles sabem viver. Mas nós precisamos ajudar. É muito importante. Eu preciso que você me ajude. Vou até implorar, se for preciso. É tão fácil ajudar", afirmou o apresentador.
Patrícia Maldonado, Raul Gil, Márcia Goldschmidt, Otávio Mesquita, José Luiz Datena, Silvio Luiz, Joelmir Beting, Ricardo Boechat, Mariana Ferrão, Roberto Cabrini e todo o elenco da Band também se revezaram no comando do especial de 8 horas de duração.
O ponto alto, sem dúvidas, foi a participação da Miss Brasil Natália Guimarães, madrinha do evento.
A ação, que contou com a participação de artistas, jornalistas e atletas, se estendeu, ao vivo, até às 22h.
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