Saiba o que vai acontecer nas novelas desta segunda

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Malhação (Globo, 17h)
Béatrice e Adriano repreendem Orfeu por incentivar o clima de disputa no colégio e convocam todos os professores para debater o assunto. Chiara ameaça Débora, Yasmin e Felipa com suas previsões para o futuro. Montanhas decide fazer um jantar especial para Adriano. Conceição comemora o aumento de encomendas de salgadinhos. Adriano autoriza Orfeu a realizar o duelo. Yasmin confessa a Chiara que ela e Débora inventaram sobre Calisto. Béatrice prepara um jantar para Félix. Chiara pede desculpas a Angelina. Orfeu dá início ao duelo. Andréas convida Chiara para assistir ao duelo e deixa Raiden chateado. Adriano conta a Béatrice que conversou com Pasqualete sobre como livrar o colégio das dívidas. Pedro é aplaudido após sua apresentação. Adriano pretende liberar ações do colégio no mercado de capitais. Joaquim desconfia das intenções de Daisy ao ver a casa toda arrumada para o jantar. Yasmin se irrita com o rap de Peralta sobre sua fama com as meninas.
Desejo Proibido (Globo, 18h)
Miguel joga o remédio na boca de Tonico, que revive. Doralice diz que foi um milagre da Virgem de Pedra. Henrique pede que Laura volte para casa, enquanto ele procura por Ana nas delegacias. Miguel diz a Inácio que não aconteceu novo milagre, apenas Tonico foi medicado e se salvou. Miguel decide atrasar a sua viagem para investigar mais sobre o milagre de Laura. Cândida manda Henrique conseguir uma testemunha de que Ana está bem. Henrique paga a enfermeira Raquel para mentir para Laura. Germano despede Faustino e Doralice. Diogo apresenta as notas fiscais para Trajano, que devolve-lhe a jóia. Escobar diz a Laura que teme que Ana não tenha chegado a São Paulo. Chico se irrita quando ouve Miguel fazer perguntas a Iraci e garante que a Virgem é realmente milagrosa. Cândida manda Germano chamar Doralice e Faustino de volta. Germano mente que intercedeu a favor de Faustino. Ciro encoraja Argemiro a procurar a sua amada. Escobar diz a Laura que ela é muito corajosa por esperar Miguel ser dispensado do seu compromisso. Laura pergunta que compromisso prende Miguel. Henrique chega encerrando a conversa. Escobar desconfia que Chico é o responsável pelo desaparecimento de Ana. Argemiro pede para namorar Florinda e ela desmaia.
Sete Pecados (Globo, 19h)
Pedro diz a Amadeu que a idéia de separar Clarice de Dante foi de Beatriz. Pedro insinua que Beatriz seja responsável pela morte de Ágatha. Clarice fica preocupada com o namoro de Agripina e Schmidt. Elvira faz as últimas provas de seu vestido de noiva. Nico e Pepe temem que o público perceba que Ed Tavares não tem condições de lutar. Rodolfo sugere que Tamires arrume um jeito de ser vista com Régis. Nalah visita Rodolfo no antiquário. Tamires aborda Régis no vestiário. Ulisses conta a Leonardo que ele não é irmão de Irene. Irene quer saber a identidade de seu verdadeiro pai. Pedro demite Ulisses. Ulisses conta a Amadeu sobre a relação de Beatriz e Pedro. Guilhermina autoriza Custódia a voar na frente de Adriano apenas se ela conseguir ver a tatuagem antes. Custódia leva Adriano ao parque. Márcia confessa a Miriam que pichou a escola. Vicente troca as fechaduras de sua casa. Xongas agradece Beatriz por ter falado com Miriam sobre sua relação com Márcia. Adalgisa implora a Isabel e Laerte que não revelem nada sobre a identidade de Zizi. Simone pede a ajuda de Ariel para aprontar contra Miriam e Vicente. Guilhermina leva um cachorro ao parque. Adriano se prepara para mostrar a tatuagem, mas Custódia voa antes. Adriano se distrai com o cachorro e não vê Custódia voando. Marcelo aconselha Renato a investigar Rebeca. Amadeu acredita que Beatriz seja a chave principal do assassinato de Ágatha. Juju desmaia. Dante e Clarice se enfrentam no tribunal para lutar pela guarda dos filhos.
Duas Caras (Globo, 21h)
Alzira se recusa a dançar para Juvenal. Juvenal exige uma explicação e ela diz que não tem vontade. Juvenal a obriga a dançar, senão terá que sair da uisqueria. Os dois discutem. Juvenal joga um punhado de dinheiro no rosto de Alzira e ela se retira. Geraldo vê a placa dizendo que a uisqueria está fechada e quer entrar, mas é impedido por Divaldo. Gioconda descobre que Barreto está preso no elevador com uma condessa italiana. Gioconda pede emprestado um helicóptero, para socorrer Barreto. Renato comenta com Claudius que Maria Paula está esquisita. Claudius pergunta o que está acontecendo quando Maria Paula quer sair. Maria Paula mente que esqueceu um documento no supermercado, deixando-o desconfiado. Ferraço ameaça Ezequiel de demissão caso ele desapareça mais uma vez. Narciso ajuda Macieira a arrumar o apartamento. Gavião Sereno anuncia o show de Zé da Feira na escola de samba. Zé ensaia e Amélia oferece suco para os músicos. Jojô pergunta se Alzira está fazendo jogo duro, porque tem segundas intenções. Ela nega, mas se sente flagrada e decide dançar. Condessa ampara Barreto, que ameaça desfalecer. Gioconda fica boquiaberta ao ver Barreto desfeito e deitado no colo da Condessa. Barreto fica pasmo ao constatar que a Condessa é negra. Solange avisa Guigui que Juvenal corre perigo. Gioconda diz que Barreto deve convidar Evilásio e Condessa para jantar em sua casa. Guigui avisa Evilásio que o marido de Alzira está voltando disposto a tudo. Divaldo avisa que Juvenal está na uisqueria. Maria Paula entrega flores para Sílvia e pede para lhe fazer uma pergunta. Sílvia vê Ferraço.
Amor e Intrigas (Record, 20h30)
Dorotéia diz a Alexandra que o plano precisa ser executado com perfeição. Antonia vai buscar Pedro na pensão. Alice e Felipe se beijam e Pedro fica enciumado. Antonia diz a Pedro que é prima de Felipe e que Alice trabalha no restaurante de seu pai. Antonia vai falar com eles. Pedro fica desconcertado. Mario não deixa que Bruno e Daniel pergunta se o pai sabia que Bruno estava saindo com Fabíola. Neide diz a Paulo que adorou ir à praia com ele. Celeste reclama com Christina por ela estar chegando em casa tão tarde. Rafaela pergunta à Valquíria se ela não vai procurar um emprego e ela diz que é como Alexandra e não precisa trabalhar. Bruno insinua levar Fabíola para um motel e ela aceita. Petrônio pergunta à Alice se pode ajudá-la e ela diz que sente falta da mãe. Na hora que ela vai falar sobre a irmã, Débora liga para Petrônio e o convida para ir à sua pousada. Pedro se despede de Antonia rapidamente e vai embora. Pedro confessa à Christina que gosta de Alice e ela o incentiva à lutar por ela. Dorotéia discute com Daniel por causa de um suco de melancia. Daniel, Marcos e João se encontram na praia. Eles paqueram algumas meninas.Giuseppe acorda no hospital e pergunta pelo filho.
Caminhos do Coração (Record, 22h)
Teófilo, Ágata e Aquiles desconfiam de que o barulho estranho seja de um leão ou uma pantera. Cris abre os olhos e acorda no colo de Gór, a mulher que o esperou chegar na ilha. O menino fica encantado com o lugar, mas se assusta ao ouvir um rugido. Gór avisa que é Felina, a mulher pantera. Vlado se aproxima de Irma e Regina e elas ficam desesperadas ao perceber que eles são mutantes. Metamorfo agarra Regina e tenta beijá-la, enquanto Irma procura sua arma. Vlado se aproxima de Irma, segura seu cabelo, no momento que ela pega a arma e dispara contra o mutante-vampiro. O tiro pega no ombro de Vlado, que grita com muita dor. Irma aponta a arma para Metamorfo, que fica invisível. Aristóteles conta para Rodrigo que ele e Irma tiveram um caso no passado. Lúcia tenta beijar Danilo, mas ele se afasta e faz cara de nojo. Eric consegue alcançar Vavá e o segura pelo pescoço. O menino pede para Eric deixá-lo em paz. Toni chega acompanhado de Lucas e Janete. Vavá se solta e sai correndo na direção de Lucas. Eric, furioso, ameaça acabar com todos. Marcelo e Maria continuam fugindo da polícia. Ela chora com medo de ser presa. Toni se prepara para dar um golpe em Eric, que o ameaça com um aparelho de dar choque. Toni usa sua super-agilidade para lutar com Eric. Eric não consegue acertar nenhum golpe em Toni, enquanto o mutante acerta alguns socos precisos no bandido. Eric ajoelha exausto e pega um pouco de terra escondido, enquanto Toni pergunta para ele quem é o mandante dos crimes. Eric joga a terra na cara de Toni e sai correndo. Vavá agradece Toni, Lucas e Janete por terem lhe salvado e pede que eles o levem até a casa de Altina. Ernesto pergunta a Pachola se ele sabe do sumiço de Vavá. Ele nega. Pachola fica nervoso, se transforma em lobisomem e vai embora. Ramon manda Helga se esconder, pois não está conseguindo mais se controlar. Helga chora e o abraça. Os dois se beijam. Os dentes e olhos de Ramon voltam ao normal e Helga comemora. Taveira e Dino acertam um tiro em um dos pneus e o carro de Marcelo e Maria se descontrola. Pedreira vai à casa de Marcelo para Tati mostrar seus poderes. Gór diz para Cris ficar longe de Felina, pois ela é perigosa. Irma atira em Metamorfo, mas ele continua invisível. Vlado o manda abrir a porta para elas. Antes de ir embora, Irma pergunta o que aconteceu com Cléo e Vlado diz que ela morreu nas garras de Felina. Regina e Irma vão embora chorando. Guiga discute com Júlia e avisa que não vai sair da clínica sem Leonor. Beatriz faz o parto de Leonor e o bebê que brilha nasce. Noé se aproxima da casa de Guiga e Érica fala com ele, desconfiada. Teófilo, Ágata e Aquiles caminham pela praia, quando dão de cara com Felina. Eles ficam apavorados e ela os ameaça. Gúdi diz para Carvalho que armaram contra ele e o advogado avisa que sua situação é complicada. O carro de Marcelo e Maria pára. Os dois se abraçam e a polícia se aproxima.
Amigas e Rivais (SBT, 20h45)
Dr. Caetano concede alta para Helena. Ao sair do hospital Helena encontra Rosana na recepção. Se passando por Manoel, Mocho convida Angela para jantar. Manoel pede dicas a Mocho para conquistar o coração de Mara. Helena volta a morar com o pai Roberto Delaor. Um famoso colunista social procura Yolanda para uma entrevista. Rosana faz insêminação artificial com sêmen de aluguel. O colunista social chega no salão de Mocho e entrevista Yolanda. Dr.Salvatore, que fez a insêminação artificial em Rosana, tenta extorqui-la em R$ 5 milhões, em troca de ficar em silêncio. Roberto e Helena decidem ir visitar uma clínica de reabilitação. Rosana seduz Dr. Salvatore a o convida para sair. Germano encontra Nicole no Bar de Miguel e conta que conseguiu marcar uma reunião, entre ela e um famoso diretor de gravadora. Um advogado misterioso chega na casa de Ulisses a procura de Olívia.
Dance Dance Dance (Band, 20h15)
Leonor mantém a postura apesar de assustada com a presença de Estéfano. Ela chama Eva, que fica sem reação ao vê-lo. Estéfano diz que irá trazer Daniela de volta, mas Eva deve se comportar para vê-la novamente. Rafael diz a Lúcio que não sabe como foi parar no Flat de Vilma. Juarez vai passar o fim de semana com Dirce, que recebe ajuda de Araci para ficar mais 'sexy'. Sofia diz a Celeste que está confusa. Paulo insiste em encontrar Tatiana. Ricardo aceita proposta de Antônio, mas diz que tem medo de Valdir. Rafael diz a Tomás que fará teste de DNA se entender melhor a história que envolve a paternidade de Lúcio. Antonio encontra-se com Estéfano; os dois se confrontam. Alunos vão ao Memorial da América Latina e fazem uma representação do musical 'Chicago'; chamam atenção. Bernstein não gosta. Lígia procura Rebeca. Vilma conta para Rafael que Amanda não está grávida.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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