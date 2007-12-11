Advertência: álcool demais faz mal à saúde

Beber, beber e beber. Seja em uma festa ou no happy hour do meio da semana, cervejinha, caipirinha e uísque fazem parte dos pedidos de muita gente, sem restrições de faixa etária. Não há mal nenhum em desfrutar deste prazer, mas o problema está no abuso dele. O uso constante e em excesso de bebidas alcoólicas podem desencadear em algumas doenças que atingem o fígado principalmente.

A esteatose hepática é a primeira integrante desta lista, caracterizada pelo acúmulo de pequenas bolsas de gordura no tecido do fígado, levando a um aumento do volume do órgão. Os efeitos do álcool podem ainda provocar uma hepatite alcoólica, que significa inflamação do fígado, com direito a fraqueza, febre, perda de peso, náusea, vômitos e dor sobre a área do fígado. Trata-se de uma doença que pode levar à morte. A cirrose, no entanto, é o dano mais grave, irreversível. Neste caso, o fígado pára de realizar suas funções vitais e, quando chega ao estágio final, a única solução é o transplante.

A ultrassonografia e exames de sangue são capazes de visualizar a presença de esteatose ou cirrose hepática. Mas a biópsia hepática é o exame mais específico para saber o grau de comprometimento e determinar a causa dessas doenças. Algumas destas condições podem ser contornadas por medicações, dietas e procedimentos especializados. Embora a melhor maneira seja o controle da ingestão de bebidas.