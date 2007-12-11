Cerveja hidrata?

É o que defende um grupo de pesquisadores da Universidade de Granada,na Espanha. Eles fizeram estudos com dois grupos de atletas, onde um ingeriu cerveja e o outro água, após a prática de exercícios, sob uma temperatura de 40 graus centígrados.

Os dois grupos apresentaram resultados semelhantes, no que diz respeito ao equilíbrio do corpo após a hidratação, tanto com a cerveja, quanto com a água.

Para os cientistas, por apresentar baixo teor alcoólico, a cerveja pode ajudar, sem causar danos, na tolerância ao esforço físico.

Dessa maneira, é possível diminuir o estresse em condições de cansaço excessivo, sem provocar alterações no organismo. Mas os pesquisadores alertam que ainda não é possível precisar o limite de doses de cerveja que levariam a um resultado positivo e que a individualidade de cada metabolismo deve ser levada em conta.