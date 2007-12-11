Longe dos males das tinturas

Se antes era apenas luxo, pintar os cabelos, hoje, se tornou muito mais do que um hábito, mas uma necessidade. A maioria das mulheres já aderiu aos encantos das tinturas. No entanto, é preciso tomar alguns cuidados simples ao manusear e aplicar o produto para evitar problemas com a saúde, principalmente aquelas que costumam dispensar a atuação de um profissional.

O problema mais comum é a reação alérgica a algum dos componentes, como a amônia. Coceira, calor na cabeça e vermelhidão são sintomas que podem levar, em casos graves, a um edema de glote. Ou seja, a pessoa fica com dificuldades para respirar. Em alguns casos, pode ser necessário tomar um antialérgico e consultar um médico. A recomendação, portanto, é fazer o teste de aplicação atrás da orelha antes de se aventurar.

Algumas tinturas também podem provocar intoxicação. Neste caso, vai depender da sensibilidade da pessoa que vai aspirar o produto.

O resultado são dores de cabeça, náusea e vômitos. Portanto, se existe sensibilidade, vale a pena não insistir em usá-lo e escolher um novo item.