Prêmio Veja São Paulo reúne celebridades

Elegantemente vestida e com enorme sorriso e simpatia, Cláudia Raia comandou a cerimônia Paulistanos do Ano, promovida pela Veja São Paulo. O evento ocorreu na Casa Fasano, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, na noite de segunda-feira (10).

A revista Vejinha selecionou quinze personalidades que desenvolveram trabalhos relevantes ao longo de 2007 na cena paulistana, em categorias como: Apresentadora de Televisão, Artista Plástica, Ator, Atriz, Cantor, Cantora, Personalidade Religiosa, Empresário, Esportista, entre outros.

Foram eleitos renomados como: Bibi Ferreira, Cauby Peixoto, Caio Blat, Ana Hickmann, Antonio Ermírio de Moraes, Tomie Ohtake, Mariana Aydar, Alexandre Herchcovith, entre outros.

A trilha sonora da cerimônia foi conduzida pelo quinteto formado por músicos da Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo).

Guilhermina Guinle, Adriane Galisteu, Luciana Gimenez, Maria Ribeiro, entre outras celebridades compareceram na premiação.