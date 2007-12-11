Soja ajuda a reduzir riscos cardíacos nas mulheres

As mulheres que consomem produtos à base de soja, regularmente, têm de 3 a 4 vezes menos riscos de sofrer um ataque ou uma crise cardíaca, revela um estudo japonês realizado por 13 anos, a pedido do Ministério da Saúde deste país.

Os resultados foram publicados no final de novembro no periódico "Circulation", da Associação Cardíaca Americana, informou o jornal "Asahi Shimbun".

Segundo o estudo, os produtos derivados da soja, que é rica em isoflavona e em vitamina E, têm efeitos protetores ainda mais significativos nas mulheres que já entraram na menopausa.

Os testes começaram em 1990 e continuaram até 2002, com 40.462 japoneses de ambos os sexos, com idades entre 40 e 59 anos, e que não fossem vítimas de câncer, nem de doenças cardíacas. Homens e mulheres foram divididos em cinco grupos, em função da quantidade de soja consumida diariamente.

O estudo mostrou que o risco de apoplexia ou de crise cardíaca era de 0,39 nas mulheres que consumiram mais soja, contra 1 para aquelas que consumiram a menor quantidade. A diferença é ainda maior - de 0,25 para 1 - no grupo das que já estão na menopausa.

Em contrapartida, a pesquisa não expôs nenhuma grande alteração entre os cinco grupos masculinos.

As mulheres que registraram o menor risco de desenvolver problemas cardíacos consumiam, por dia, o equivalente a 45 gramas de natto (soja fermentada) ou cerca de 100 gramas de tofu (queijo de soja).

Outros elementos, como as algas, por exemplo, somadas à soja, também contribuem para aumentar as defesas do organismo, destacou Yoshihiro Kokubo, pesquisador do Centro Nacional Cardiovascular, citado pelo jornal "Asahi".