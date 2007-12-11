Xuxa vai raspar a cabeça em prol das crianças

Xuxa Meneghel deve raspar a cabeça quando voltar de férias em fevereiro do ano que vem, segundo o jornal Extra.

A apresentadora ficará careca por causa de promessa que fez às crianças do Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo, em novembro.

"Notei que as crianças em tratamento tinham vergonha de tirar foto por não terem mais cabelo. Disse que na próxima vez deixaria que eles raspassem o meu. Até porque reparei que todas as funcionárias do hospital tinham cabelo comprido", disse Xuxa.

Em novembro, a apresentadora visitou o hospital para reformar a ala da unidade que leva seu nome, obra que ela financiou.