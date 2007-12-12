APCA elege os melhores das Artes de 2007

A Rádio Eldorado levou três dos sete prêmios possíveis na categoria Rádio da premiação da Associação Paulista dos Críticos de Artes (APCA) versão 2007. A eleição foi feita na noite de terça-feira, 11, em assembléia realizada no Sindicato dos Jornalistas do Estado de S. Paulo. Foram escolhidos os melhores de 2007 nas categorias Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infantil e Televisão. Este ano, os críticos deixaram de premiar a categoria Música Erudita, por falta de quórum.

A parceria entre a Rádio Eldorado e a ESPN-Brasil ganhou o Grande Prêmio da critica, pelo ingresso da emissora no setor esportivo. Também venceram o APCA o programa PLUG Eldorado, como melhor programa de rádio apresentado pelos professores Perluigi Piazzi e Tarcisio de Carvalho trazendo orientações didáticas sobre informática. Na categoria melhor programa musical, a Sala dos Professores apresentado por Daniel Daibem saiu vitoriosa.

A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá em 25 de março de 2008, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Para mais informações, acesse o site: http://www.apca.org.br/.