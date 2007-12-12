Arcebispo de Aparecida está internado em estado grave no RS

O arcebispo emérito de Aparecida, no interior de São Paulo, Dom Aloísio Lorscheider, de 83 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Francisco de Assis, em Porto Alegre. O estado de saúde dele é considerado grave, segundo a assessoria do hospital da capital do Rio Grande do Sul divulgou na manhã desta quarta-feira, 12.
De acordo com comunicado da arquidiocese, D. Lorscheider teve uma convulsão de origem cardíaca na terça-feira, 11. Dom Aloísio está internado há duas semanas no hospital por causa da retenção de líquidos no corpo. Esta é a quarta internação do arcebispo em 2007
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