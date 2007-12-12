Cena de topless de Juliana Knust pára praia do Rio

A atriz, capa da "Playboy" deste mês, parou o Quebra-Mar, na Barra (RJ), e atraiu muita gente quando ia tirar a parte de cima do biquíni. Eram tantas pessoas ao redor dela, que a gravação foi cancelada. Na cena de "Duas Caras", Débora, personagem de Juliana Knust, fará topless para conseguir vender mais cerveja. "Estou bem?", perguntou Juliana a fãs e fotógrafos. "Preciso vender 'Playboy'", disse ela.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
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