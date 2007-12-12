Cena de topless de Juliana Knust pára praia do Rio

A atriz, capa da "Playboy" deste mês, parou o Quebra-Mar, na Barra (RJ), e atraiu muita gente quando ia tirar a parte de cima do biquíni. Eram tantas pessoas ao redor dela, que a gravação foi cancelada. Na cena de "Duas Caras", Débora, personagem de Juliana Knust, fará topless para conseguir vender mais cerveja. "Estou bem?", perguntou Juliana a fãs e fotógrafos. "Preciso vender 'Playboy'", disse ela.

