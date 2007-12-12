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Famosos assistem pré-estréia de Meu Nome Não é Johnny

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 12/12/2007 às 11:00

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A pré-estréia carioca do filme Meu Nome Não É Johnny lotou o UCI do New York City Center, na Barra da Tijuca, na noite de terça-feira (11). Amigos de Cléo Pires, como Carolina Dieckmann, Preta Gil, Diego Alemão, além da mãe da atriz, Glória Pires e o padrasto, Orlando Moraes, fizeram questão de acompanhar o lançamento do longa de Mauro Lima.


"Vim com a expectativa em alfa. Já conheço a história e sei o quanto Selton e Cléo são incríveis", disse Carolina Dieckmann.


Dentro da sala de cinema, Cléo era só carinhos com o namorado, Túlio Dek. O casal, que evita maior intimidade em público, trocou beijos calientes. A atriz contou que estava exausta.


"À tarde, teve a coletiva do filme, mas não fiquei porque estava muito cansada. Fui até lá, tirei fotos e voltei pra casa, precisava tomar um belo banho e me preparar para esta jornada noturna, senão estaria moribunda", explicou Cléo. A atriz ainda elogiou o filme, o segundo de sua carreira. "Meu Nome Não É Johnny mostra que é possível errar, se arrepender e fazer disso uma lição. É uma virada de mesa", disse Cléo.


Marcelo Serrado por pouco não passou por uma saia justa. Acompanhado por uma morena misteriosa, a mesma que esteve com ele no show do The Police no final de semana, o ator quase cruzou com a ex-namorada, Ana Ferraz, que também assistiu ao filme. No mesmo espaço estava a ex-mulher de Serrado, Rafaela Mandelli, que faz parte do elenco do filme, dirigido por seu atual namorado, Mauro Lima.


Regiane Alves, Tayla ayala, Bel Kutner, Jorge Pontual, Maria Ceiça, Paulo Nigro, Carla Diaz, Cláudio Heinrich, Thiago Rodrigues, Monique Alfradique, Carlos Casagrande, entre outros, também conferiram a pré-estréia de Meu Nome Não é Johnny.


O filme narra a trajetória de João Estrella, um jovem de classe média carioca que se tornou o maior traficante de drogas da zona sul do Rio, sem nunca ter pisado numa favela. Em cena, o protagonista é vivido por Selton Mello. Cléo interpreta Sofia, uma aventureira por quem João se apaixona à primeira vista e que, com ele, vive grandes momentos de amor e cumplicidade.

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