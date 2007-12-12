Fernanda Lima pratica yoga e mostra gravidez de gêmeos em SP

Grávida de gêmeos, a atriz Fernanda Lima, 30 anos, praticou yoga com a barriga de fora no lançamento de seu DVD na tarde desta terça-feira, em São Paulo.

De shorts e top, Fernanda mostrou boa forma aos quatro meses de gravidez. Ela espera dois meninos, frutos de seu relacionamento com o ator Rodrigo Hilbert, 27.

No DVD, Fernanda Lima ensina a praticar yoga e explica como a atividade pode melhorar a qualidade de vida de uma pessoa. Segundo ela, a yoga a ajudou a ser mais centrada.

As atividades têm orientação do mestre Cristóvão de Oliveira, que também estava presente no lançamento.

Gravidez

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert se tornarão pais de primeira viagem em 2008. Durante entrevista ao Video Show, a atriz afirmou que não quer se preparar 100% para a nova experiência, porque acredita que "surpresas são válidas".

Além disso, ela afirmou que será uma "mãe legal" e que tentará ao máximo não superproteger os bebês. "Não quer ser 'noiada'", brincou.