Preta Gil realiza bazar de Natal

Com a chegada das festas de final de ano, começam a chover bazares de Natal. Já não é raro encontrar este tipo de evento sendo batizado por um artista. Depois de Juliana Paes, que realizou um bazar beneficente no último final de semana, chegou a vez de Preta Gil.
A atriz e cantora já está organizando seu bazar, que vai calhar com seus dois últimos shows do ano, na Cinematheque. Segundo sua assessoria, ela volta ao palco com o show Noite Preta, nos dias 12 e 19 de dezembro.
"Ela vai apresentar o mesmo show que lotou a casa em outubro, e aproveitará para gravar e registrar tudo. Futuramente, isso pode virar um DVD ao Vivo", conta a assessoria.
Antes do show, ela vai realizar o seu bazar da Natal, onde serão vendidas peças de seu guarda-roupa e de amigas famosas como Carolina Dieckman, Cleo Pires, Fernanda Paes Leme e Fernanda Rodrigues. As roupas, a maioria, de marcas famosas como Prada, Miu Miu, Dolce &Gabanna, André Lima e muito mais, serão vendidas à preços acessíveis, entre R$20,00 e R$200,00. As peças doadas serão vendidas e a renda revertida à Creche Ribeirinha, em Salvador, amadrinhada por sua mãe, Sandra Gadelha.
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