Acompanhada, Fernanda Paes Leme curte show de Preta Gil

A atriz Fernanda Paes Leme, 24 anos, aproveitou a noite desta quarta-feira, dia 12, para curtir o show da amiga Preta Gil, realizado no Cinemathèque, Rio de Janeiro.
Acompanhada de um moreno desconhecido, com quem conversava ao pé do ouvido, a atriz dançou e cantou as músicas interpretadas por Preta Gil no palco.
Além de Fernanda Paes Leme, na platéia também estavam sua mãe, Sandra Gadelha, e suas irmãs, Maria Gil e Isabela Gil.
Antes da apresentação, aconteceu um bazar de roupas com renda revertida para a creche Lar Ribeirinha, em Salvador.
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