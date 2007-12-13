Acompanhada, Fernanda Paes Leme curte show de Preta Gil

A atriz Fernanda Paes Leme, 24 anos, aproveitou a noite desta quarta-feira, dia 12, para curtir o show da amiga Preta Gil, realizado no Cinemathèque, Rio de Janeiro.

Acompanhada de um moreno desconhecido, com quem conversava ao pé do ouvido, a atriz dançou e cantou as músicas interpretadas por Preta Gil no palco.

Além de Fernanda Paes Leme, na platéia também estavam sua mãe, Sandra Gadelha, e suas irmãs, Maria Gil e Isabela Gil.

Antes da apresentação, aconteceu um bazar de roupas com renda revertida para a creche Lar Ribeirinha, em Salvador.