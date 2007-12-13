Após cair do palco, Spice Girl é fotografada de muletas

A Spice Girl Emma Bunton foi fotografada de muletas após sofrer uma queda em um show do grupo em Las Vegas, nos Estados Unidos.
A Baby Spice chegou a Londres --onde as Spice Girls planejam realizar uma série de shows como parte da turnê internacional de retorno da banda-- ajudada por um par de muletas.
A cantora foi fotografada com pé engessado, depois de descer do avião "Spice One", da Virgin Atlantic, que vinha do aeroporto internacional de Los Angeles.
Emma teve de ser ajudada por um guarda-costas para descer das escadas do avião.
Mas apesar de sua dificuldade de locomoção, um porta-voz do grupo disse que a lesão de Emma não afetará a turnê das Spice Girls.
"Caí no cenário e, infelizmente, machuquei o tornozelo", disse a cantora.
"Mas espero me recuperar rapidamente e ver meus fãs no estádio O2 Arena (de Londres)", acrescentou.
As Spice Girls começam no próximo dia 15 uma série de 17 shows em Londres, no Domo do Milênio.
O jornal "Daily Mail" informou que Geri Halliwell e Mel C fizeram as pazes depois de ficarem afastadas por mais de dez anos.
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