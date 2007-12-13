Dança erótica de Flávia Alessandra vai acabar

O autor de "Duas Caras" decidiu tirar Alzira (Flávia Alessandra) da dança da barra. Seria uma forma de acalmar o Ministério da Justiça, que ameaça reclassificar o horário da novela. Além das cenas eróticas, há muita reclamação sobre a violência na trama da Globo. Mas o que tem causado mais indignação é a tal dança. A última vez que Alzira subiu na barra foi no capítulo de anteontem. Em seguida, a personagem apareceu em casa, antes do banho, só de calcinha e sutiã. Ela vai se envolver com Juvenal (Antonio Fagundes) e, eventualmente, poderá dançar (de forma bem mais light, claro) apenas para ele. Juvenal fará Alzira deixar o emprego na uisqueria. A respeito da polêmica, em seu blog, o autor de "Duas Caras" insinua que é hipocrisia o que está acontecendo.