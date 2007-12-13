Saiba o que vai acontecer nas novelas desta quinta

A programação está sujeita a alteração devido à edição dos capítulos e é de responsabilidade das emissoras

Malhação (Globo, 17h)

Daisy tenta humilhar Angelina mais uma vez na hora da sobremesa. Joaquim intervém e sugere que eles comam o pudim de Conceição. Gustavo descobre que a família de Angelina foi uma das atingidas pela poluição na fábrica. Gustavo pede desculpas pelo mal que a fábrica causou à sua família. Angelina o tranqüiliza e explica que a indenização de Joaquim já irá ajudá-los bastante. Félix tenta convencer Béatrice a esquentar o jantar. Adriano agradece Montanhas por tê-lo ajudado no meio da crise alérgica. Béatrice comenta com Adriano sobre o fiasco de seu jantar com Félix. Débora tenta provocar ciúmes em Pedro. Angelina desconfia que Pedro esteja envolvido com Débora. Pedro nega. Gustavo e Raiden ajudam Bodão a pensar em um novo plano para reconquistar Gisele. Pedro se irrita ao ver Débora se insinuando para outros alunos e diz que quer ficar com ela. Débora só aceita se for escondido.

Desejo Proibido (Globo, 18h)

Ciro aceita se casar com Florinda. Argemiro garante a Magnólia que se casa no mesmo dia, se ela quiser. Galileu procura os vidros coloridos com as essências de seus remédios. Cidinha promete cuidar de Brasil, quando Galileu insiste que ele não coma muita gordura. Uma romeira, com um dos vidros nas mãos, procura na botica pela água milagrosa. Galileu acusa Diogo, mas ele nega tudo. Diogo esconde melhor os vidros. Cândida mostra a Laura detalhes dos preparativos do casamento. Laura se lembra do beijo em Miguel. Cândida percebe que Laura está contrariada e ela diz que é cansaço da viagem. Florinda se assusta quando o pai diz que ela vai casar com Ciro e a mãe insiste que o noivo é Argemiro. Florinda garante que quer escolher o próprio noivo e que não está grávida. Henrique conta à avó que ele e Laura viram Miguel e sua família. Cidinha leva comida para Brasil, mas ele a joga fora. Viriato finge não saber de nada quando Ciro fala de seu casamento com Florinda. Guará comenta com Dioclécio que Clemente está apaixonado por Guilhermina e irá sofrer. Clemente se irrita ao ver os pais em seu quarto com as fotos de Guilhermina. Miguel volta e diz a Inácio que vai pedir a mão de Laura para Chico. Iraci cobra de Laura o término do noivado com Henrique. Laura diz que ele é casado. Laura sai a cavalo. Miguel vem em sua bicicleta e acena com um ramo de flores para Laura.

Sete Pecados (Globo, 19h)

O apresentador da luta comunica ao público que Ed Tavares não poderá competir e que o substituto será Cássio de Barros, o campeão mundial dos pesos pesados. Régis fica apavorado. Régis é nocauteado, mas Elvira o beija para continuar o incentivando. Régis levanta determinado, vence por nocaute e dedica sua vitória à Elvira. Amadeu está certo de que Beatriz ficou sozinha na festa de casamento. Adriano tenta se declarar para Custódia, mas ela faz de tudo para afastá-lo. Beatriz decide arrumar um álibi para a hora da festa. Romeu e Juju não aceitam que Teobaldo more com eles. Teobaldo ofende Romeu. Aquiles vê Simone e Ariel juntos. Aquiles repreende Ariel por não se preocupar com Eliete. Carla admira a atitude de Aquiles, mas fica com ciúmes. Schmidt diz a Agripina que seu hobby é colecionar carros. Isabel ameaça contar toda a verdade para Lineu caso Antero não desmarque o casamento. Carla se encontra com Hércules. Miriam encontra seus livros destruídos. Vicente desconfia que Simone tenha entrado na casa de novo. Vitor conta a Otília que está pensando em se casar com Daniela. Rodolfo está determinado a fazer o que for preciso para ficar com Elvira. Antero decide devolver o anel de noivado para Lineu. Juju desmaia novamente. Beatriz sugere a Pedro que ele seja seu álibi e vice-versa, pois assim os dois se livram de possíveis acusações.

Duas Caras (Globo, 21h)

A polícia pergunta a Maria Paula se ela conhece Ezequiel. Ele murmura o nome Adalberto. Maria Paula o defende, mas a polícia decide levá-lo para a delegacia. Nanã diz a Setembrina que gostou muito de Maria Paula, com quem vai trabalhar. Setembrina pede ajuda a Guigui ao saber que Ezequiel foi preso. Narciso promete ajudá-la. Alzira explica a Dorgival que ele precisa fazer uma cirurgia no coração e diz que vai conseguir o dinheiro se trabalhar mais na uisqueria. Dorgival diz que dispensa o sacrifício dela e que vai viver a vida, sair de casa e cair no mundo. Alzira insiste que os filhos precisam do pai. Dorgival pede que ela lhe compre um par de sapatos brancos e um terno de linho. Alzira explica aos filhos que Dorgival vai embora por uns tempos. Dorgival solta seus passarinhos e sai. Alzira avisa Juvenal que vai continuar dançando na uisqueria. Maria Paula diz a Nadir que encontrou seu ex-marido. Narciso liberta Ezequiel e o apresenta a Macieira. Gislaine e Solange olham o sucesso de Débora na praia com ar crítico. Dorgival abre uma conta na uisqueria. Macieira mostra interesse em conhecer Juvenal e Narciso promete promover um encontro. Bernardo e Amara vibram com o dinheiro que conseguiram. Débora lembra que parte é dela, mas Bernardo diz que ficará guardada com ele. Maria Paula vê no jornal uma nota sobre a festa de Ferraço e diz a Nadir que vai desmascará-lo na ocasião.

Amor e Intrigas (Record, 20h30)

Marcos encontra as meninas que estavam na praia do Rio e quando Cristina se afasta, ele resolve ir atrás de uma delas. Ele se aproxima de Vitória e começa a conversar com ela, tentando seduzi-la. Os dois quase se beijam, quando João aparece e avisa para Marcos que Cristina está procurando-o na praia. Marcos leva um susto e vai embora, deixando Vitória ali sem entender nada. Adelaide aconselha Alexandra a esquecer Felipe e se interessar por outro homem, mas ela diz que eles irão ficar juntos outra vez e fica irritada. Dorotéia beija uma foto de Camilo. Petrônio chega à pousada de Débora e mente dizendo ter sido assaltado. Sérgio fica desconfiado. João fica triste ao ver Marcos e Cristina se beijarem. Celeste mostra uma foto de Francisco pequeno e conta para Janaína o motivo pelo qual brigou com sua irmã. Dora liga para Bruno, mas ele desliga o telefone ao ver que era ela. Antônia, Pedro e Janaína vão juntos a um bar. Eles encontram Paco e Janaína fica toda animada. Camilo, Marília, Anselmo, Dorotéia e Adelaide conversam durante um jantar informal na casa de Camilo. Felipe e Alice ficam em clima de romance na casa dele em Búzios. Daniel se aproxima de Bia durante um luau na praia e os dois se beijam. Marcos fica observando Vitória de longe e espera uma oportunidade para falar com ela. Eles caminham pela praia e acabam se beijando. João vê os dois juntos e disfarça, mas Marcos percebe sua presença. Vitória convida Marcos para ir à casa dela. Antônia e Pedro conversam sobre Paco e acham que ele não tem perfil para trabalhar na agência.

Caminhos do Coração (Record, 22h)

Marcelo e Maria não sabem para quem devolver a mala e ficam preocupados. Taveira fica furioso pelo fato de Marcelo e Maria terem fugido, mas comemora ao receber a ordem de prisão de Pepe e Ana Luz. Fernando pede para dar aula no circo, mas Pepe avisa que ele só continuará trabalhando se mandar Juanita embora. Vlado e Júlia discutem. Ele fica nervoso e consegue se soltar da cama. Os dentes do mutante crescem e ele ameaça Júlia e Beatriz, que ficam apavoradas. Guiga diz para Érica que irá à delegacia prestar queixa contra Júlia, por causa do sumiço de Leonor. Noé fica preocupado por achar que o bicho fugiu da armadilha, quando um lobisomem quebra a porta do barraco onde ele está, deixando-o assustado. Gúdi é levado para cela e chora. Altina e Vavá chegam à casa de Simone e ela se assusta ao ver os dentes do menino. Ramon fica nervoso ao ver Eric maltratar Helga e começa a se transformar em lobisomem. Eric aponta sua arma para Ramon e ameaça atirar, caso ele se aproxime. Vlado morde o pescoço de Júlia e Beatriz fica apavorada. Helga implora para Eric não atirar e ele a empurra, deixando-a cair junto a Ramon. Eric aponta a arma para os dois, ameaçando-os. Amália fica nervosa com Rodrigo por eles estarem namorando escondido e diz que ele inventou esta história só para enganar Célia. Vlado larga Júlia e mostra os dentes para Beatriz, que recua com medo. O mutante-vampiro consegue alcançá-la e ela tenta pegar o spray para jogar nele, mas Vlado a derruba no chão. Beatriz não consegue alcançar o frasco, mas põe os dedos nos olhos de Vlado, que a solta por um instante. Aristóteles tenta consolar Irma, que está arrasada por causa de Cléo. Marcelo liga para casa e Dalva conta que Pedreira acreditou na história dos mutantes e irá ajudá-lo. Tati fala com Marcelo e fica emocionada. Janete discute com Cassandra e Mauro tenta acalmá-la. Lucas chega, todo feliz, por causa do namoro com Célia e Cassandra faz um escândalo, deixando todos perplexos. Lúcia e Danilo chegam ao apartamento de Simone e se assustam ao ver Vavá, que mostra os dentes e rosna para eles. Marcelo e Maria observam a mala com os diamantes e os dólares, quando ouvem batidas na porta. Os dois olham para a porta desconfiados.

Amigas e Rivais (SBT, 20h45)

Mesmo contrariado Pedro diz que vai abençoar o casamento de Laura e Roberto. Salvatore chega no Motel e abraça Rosana. Roberto Delaor conta para a filha Helena que pediu Laura em casamento. A princípio ela não gosta da idéia e critica o pai. Mônica vai a igreja conversar com Padre Emiliano. Tentando seduzir Rosana Salvatore é enganado por ela, ao aceitar um banho na hidromassagem. Padre Emiliano tenta fugir do diálogo com Mônica, mas ela insiste. Rosana liga o secador de cabelos na banheira.

Dance Dance Dance (Band, 20h15)

Paulo deixa Sofia e Christian intrigados com a história de Tatiana. Lúcio diz para Amanda tentar afastar Rafael de Leonor que ele o afastará de Sofia. Dr. Ming e Juarez simpatizam-se um com o outro. Araci acha esta história estranha. Estéfano interroga Bernstein. Marta fica preocupada com o marido que não aparece nem atende o celular. Leonor conversa com Amanda. Professores decidem fazer atividade baseada no filme Moulin Rouge. Lígia contrata Dirce para trabalhar em sua casa. Rafael convoca reunião para falar sobre venda da Ecotel e diz que convocará votação. Lígia e Diego ficam furiosos. Lúcio coloca Vilma para trabalhar na FVM. Rafael diz a Amanda que quer o divórcio. Daniela gosta da FVM e quer voltar mais vezes. Lígia flagra Lúcio e Vilma dando um 'amasso' na sala de reuniões.