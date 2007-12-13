Samara Fellipo e Diego Alemão abraçam causa beneficente

Na última quarta-feira (12), Diego Gasques, Rafael Almeida, Samara Felippo, Bia Seidl, Silvinho Blau Blau, Ursula Corona, Adriana Bombom, entre outros famosos participaram da festa de Natal da Amicca, que cuida de crianças com câncer.
O agito ocorreu na casa de festa Praticar, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio. Cerca de 250 crianças passaram um dia inesquecível ao lado dos famosos.
Alemão fez sucesso com os pequenos. Atencioso, ele posou para fotos e ainda segurou alguns bebês no colo. Diego ainda prometeu visitar a sede da Amicca, localizada em Botafogo, em breve.
Mart´nália fechou a noite com muito samba e pagode.
Justiça
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Eventos climáticos
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Prejuízo
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