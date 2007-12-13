Wanessa Camargo comemora nova idade com festança

Na noite de ontem, Wanessa Camargo comemorou seus 25 anos em grande estilo: um verdadeiro baile de máscaras. A data oficial da nova primavera é dia 28, mas a cantora resolveu antecipar o festejo.

O agito foi organizado pelo maridão da cantora, Marcus Buaiz e aconteceu no Club Royal, do qual ele é um dos sócios.

Wanessa aderiu a uma máscara de gatinha e usou um vestido cinza. O maridão não saiu do lado da famosa e estava todo orgulhoso ao seu lado.

Com cerca de 250 convidados, a festa contou com o som dos Djs Puff e Felipe Venâncio. Eles tocaram black music e hip hop.

Adriane Galisteu e seu namorado, Fábio Faria, Cléo Pires, Marina Person, entre outros famosos compareceram no evento.