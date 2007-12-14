Camila Pitanga e Roberto Carlos gravam clipe

Pelo visto, a participação de Camila Pitanga no especial de Natal de Roberto Carlos será muito maior do que a esperada anteriormente. De acordo com a CGCOM, além de cantar ao lado do Rei, canções como Olha e Como é Grande o Meu Amor por Você, ela gravou nesta segunda-feira, um clipe ao lado de Roberto.

A gravação foi feita na Praia da Reserva, no Recreio, e Camila apareceu dirigindo um possante Pontiac branco. Já o Rei conduziu um carro vermelho.

A atração vai ao ar no dia 25, depois de Duas Caras.