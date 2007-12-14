Cicarelli joga charme para Santoro em festa

A musa da MTV estava bem receptiva com o galã em evento que comemorou os 65 anos do picolé Chicabon, no Museum, em São Paulo. Discretamente, Cicarelli jogou charme para Rodrigo Santoro. O ator, que namora Ellen Jabour, ficou na dele. Cicarelli puxava assunto, mexia no cabelo e, quando o bonitão foi para outro canto da área VIP, a modelo ficava olhando para ele. A coluna enviou e-mail para a assessoria de Cicarelli, que não respondeu até o fechamento desta edição.
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Prejuízo
Peças estavam guardadas na residência de idosa e sumiram após visita de familiar; mulher teme ter de arcar com prejuízo por material que recebeu para vender
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS